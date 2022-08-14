Западным странам следует пересмотреть отношения с Россией, «которая за последние 20 с лишним лет превратилась в закаленное государство с мощным политическим укладом», написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Западный мир видимо до сих пор не может понять одну вещь. Нынешняя Россия, не горбачевский союз республик и не ельцинская территория, построенная на путче, дефиците и дефолте», — написал он.

По словам Кадырова, сейчас Россия сильная и мощная, поэтому западным политикам следует пересмотреть не стратегию развала РФ, а свое отношение к сотрудничеству со страной. Он отметил, что страна за последние 20 с лишним лет из разворованной и униженной Западом превратилась в закаленное и непрогибаемое государство с мощным политическим укладом, которое реорганизовано с учетом стратегических целей.

Кадыров посоветовал научиться дружить с Российской Федерацией, «свои же зубы целее будут», говорится в его сообщении.

Политик подчеркнул, что Россия может дружить, и это самый лучший друг в мире среди всех других стран. «Надежный, честный. Но, как верно подметил наш президент, если кто-то захочет откусить от страны, — останется без зубов», — добавил он.