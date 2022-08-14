Нынешняя военная ситуация на юге Украины может развиваться по одному из трех сценариев.

Такой прогноз озвучил 24 каналу военный эксперт Сергей Грабский.

Первый сценарий, по его словам, предусматривает наступление россиян. Такой вариант Грабский оценивает как маловероятный ввиду успешных ударов ВСУ. Второй — контрнаступление ВСУ.

«И мы, и противник поднимаем ставки в этой игре. И мы можем прийти к такой ситуации, когда обе стороны, извините, скажут «пасс», — так комментирует эксперт третий возможный вариант, добавляя, что при нем ВСУ перейдут к обороне, не имея ресурсов для наступления. Не будет такой возможности и у россиян.

По его оценкам, которые подтверждают некоторые западные аналитики, перспектива «отбить» захваченные Россией территории за следующие три-шесть месяцев кажется нереальной. Грабский напомнил, что продвижение вперед является крайне сложной работой.