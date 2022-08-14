На аэродромах Германии остаются десять принадлежащих российским собственникам или контролируемых РФ самолетов, сообщают издания группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на Федеральное министерство транспорта Германии.

Эти самолеты не могут покинуть страну из-за санкций: ФРГ закрыла свое небо для российской авиации 27 февраля, через три дня после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину.

«Поскольку машины подлежат запрету на взлет и полет из-за режима санкций ЕС, они не могут использоваться владельцем и не могут быть вывезены в другое место», — объяснили в Минтрансе ФРГ. При этом ведомство уточнило, что российские самолеты могут получать только базовое обслуживание — например, для защиты от несанкционированного доступа к ним. Любое другое техобслуживание запрещено, как и предоставление запчастей.