Укрепляющееся партнерство лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана вызывает раздражение у стран Запада и особенно партнеров Анкары по НАТО. С таким мнением выступил колумнист американской газеты The New York Times Стивен Эрлангер.

«Взаимные вызовы сблизили двух президентов как никогда. Они встречались дважды за последние три недели», — написал колумнист, напомнив о недавней поездке турецкого политика в Сочи.

Журналист считает, что негодование представителей Североатлантического альянса объясняется тем, что турецкий президент фактически «создает брешь в дамбе санкций», которую пытается соорудить Запад. Эрлангер добавил, что такое положение только выгодно самому Эрдогану: он обходит ограничения, продолжая сотрудничать с российским бизнесом, и сдерживает влияние Москвы на Сирию (где интересы двух стран расходятся).

Колумнисты агентства Bloomberg ранее также отмечали, что именно Турция стала причиной раскола единого западного фронта в вопросе антироссийских ограничительных мер. Анкара проигнорировала призывы присоединиться к санкциям против Москвы: из-за чего они оказались не настолько эффективными.