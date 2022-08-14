Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак предложил Лондону внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в число террористических организаций и призвал ввести санкции против Ирана после нападения на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке, сообщает газета The Telegraph.

Он заявил о срочной необходимости новой, укрепленной ядерной сделки и ужесточенных санкций, подчеркнув, что в случае отсутствия результатов, стоит задуматься, не зашел ли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в тупик. «Жестокое нападение с ножом на Салмана Рушди должно быть тревожным звонком для Запада, и иранская реакция на нападение укрепляет аргументы в пользу запрета КСИР», — добавил Сунак.