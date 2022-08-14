Сельское хозяйство стало одним из главных приоритетов сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, сообщил Trend посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

«В скором времени мы станем свидетелями завершения проекта по хранению зерна. Израиль также намерен реализовать несколько проектов по молочным фермам, выращиванию орхидей. Некоторые проекты были реализованы после азербайджано-израильского бизнес-форума, состоявшегося 18 мая в Баку. Мы также открыли демонстрационные фермы в городах Гянджа и Губа. Скоро будет открыта новая ферма недалеко от Баку», — сказал Дик.

По его словам, Израиль уже выразил готовность оказать Азербайджану помощь в восстановительных работах на освобожденных территориях.

Посол также отметил, что Израиль заинтересован в расширении участия в сельскохозяйственных проектах в Карабахе.