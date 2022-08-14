По меньшей мере 13 человек погибли, пять пострадали при падении грузовика на речной паром в пакистанской северо-восточной провинции Пенджаб, сообщает газета Dawn со ссылкой на службу спасения.

По ее данным, инцидент произошел в субботу вечером в городе Фероза, расположенном в юго-западной части провинции.

Из-за плохой видимости, вызванной сильным ливнем, водитель грузовика, ехавшего вдоль городского речного канала, упустил из виду открытый канализационный люк. При наезде на него транспортное средство опрокинулось на ожидавший посадки пассажиров речной паром.

В ходе спасательной операции из воды было извлечено 13 тел.

Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.