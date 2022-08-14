«Манчестер Юнайтед» в рамках АПЛ на выезде с разгромным счетом проиграл «Брентфорду». «МЮ» уступил со счетом 0:4. Даже один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду был бессилен перед инквизицеей, устроенной «красным дьяволятам».

Как передает Minval.az, все мячи были забиты уже в первом тайме. Голы в составе хозяев забили Джош Дасилва, Матиас Янсен, Бен Ми и Брайан Мбеумо.

Напомним, что «МЮ» проиграл и стартовый матч сезона. Тогда команда Эрика тен Хага на своем поле уступила «Брайтону» со счетом 1:2.