«Турция укрепляет позиции на рынке вооружения и энергоресурсов. Только за последние два десятилетия наша страна вышла из разряда импортеров вооружения, зарекомендовав себя в качестве крупного разработчика и поставщика оружия на мировом рынке». Как передает Minval.az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии ряда объектов в северной провинции Чорум.

«Наши усилия не ограничиваются лишь оборонной сферой. Важные шаги предпринимаются в энергетической области. В то время как европейцы серьезно обеспокоены предстоящей зимой, Турция предпринимает стратегические шаги по обеспечению своей энергетической безопасности», — сказал турецкий лидер.

Он также акцентировал внимание на разведочных и буровых работах в водах Турции в Черном и Средиземном морях. «Я верю в то, что буровое судно Abdülhamid Han, проводящее на данный момент разведочные работы в Средиземном море, обрадует нас не меньше, чем весть об обнаружении месторождения газа с резервом в 540 млрд кубометром в Черном море», — сказал Эрдоган.