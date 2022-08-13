Россия не исключает асимметричного ответа на деструктивные действия США в отношении российских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента Северной Америки МИД РФ Александра Дарчиева, — передает Minval.az.

По его словам, российским загранучреждениям в США приходится работать в очень сложных условиях, в атмосфере русофобии и на фоне постоянно вводимых ограничений в отношении сотрудников.

Дарчиев добавил, что Россия не заинтересована в эскалации, однако на подобные акции необходимо принимать ответные меры.

Представитель российского дипведомства также указал на свежий «пример агрессивного поведения Вашингтона». Речь идет об отказе пропустить в закрытое для России американское воздушное пространство специальные авиарейсы для вывоза сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, которых высылают из США.