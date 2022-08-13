Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что Вашингтон в настоящее время находится на грани войны с Москвой и Пекином, передает Minval.az со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

«Мы на грани войны с Россией и Китаем из-за вопросов, которые мы частично создали, не имея представления о том, чем это закончится или к чему может привести», — отметил Киссинджер.

«Вы не можете сейчас сказать, что мы собираемся разделить их Россию и Китай и повернуть друг против друга. Все, что вы можете сделать, это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого у вас должна быть какая-то цель», — отметил он.