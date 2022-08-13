Азербайджанский спортсмен по греко-римской борьбе Хасрат Джафаров выиграл золотую медаль V Игр исламской солидарности. Об этом Minval.az передает со ссылкой на Тренд.

Наш борец одолел спортсмена из Кыргызстана Амантура Исмаилова со счетом 3:1.

Напомним, что в городе Конья (Турция) проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.