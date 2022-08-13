Королевская военная академия Великобритании в Сандхерсте отчислила семерых курсантов из Садовской Аравии за роскошный образ жизни, который они вели во время обучения, передает Minval.az со ссылкой на британский интернет-портал DailyMail.

Как отмечается, принадлежащие к саудовским королевским студенты дарили дорогие подарки своим инструкторам: автомобили BMW и Mercedes, часы Rolex и путешествия на элитные курорты.

Отчисление произвел генерал-майор Дункан Кэппс, инструкторы, принимавшие подарки, получили дисциплинарные взыскания.