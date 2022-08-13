В поселке Басгал Исмаиллинского района к реставрации готовят историческую мечеть. Как передает Minval.az, об этом АПА заявил главный архитектор Государственного агентства по туризму Низами Гасымзаде.

Он отметил, что в настоящее время проводятся археологические раскопки: «В ближайшие дни начнутся реставрационные работы. Также будет отреставрирована и другая мечеть в поселке».

Гасымзаде добавил, что будут созданы рабочие места: «Откроются различные мастерские, предприняты шаги по производству келагаи».