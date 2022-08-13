Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что нападение на британского писателя Салмана Рушди не может быть ничем оправдано. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении официального представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь был потрясен, узнав о нападении на писателя Салмана Рушди. Насилие ни в коем случае не может быть реакцией на сказанные или написанные другими слова при осуществлении ими свободы мнений, — отметил Дюжаррик. — Генеральный секретарь желает Салману Рушди скорейшего выздоровления».

В пятницу утром неизвестный мужчина набросился на Рушди с ножом, когда он готовился выступить с лекцией на сцене образовательного центра округа Чаутоква на западе штата Нью-Йорк. Писателю оказывают медицинскую помощь. Нападавший был задержан на месте преступления. Позднее полиция установила его личность. Им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар.