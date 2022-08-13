Префектура департамента Вар в регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег во Франции ввела запрет на использование душевых кабинок на пляжах. Это необходимо для экономии воды из-за засухи, сообщает телеканал BFM.

«В целях борьбы с засухой, которая сильно ударила по департаменту, префект Вара объявил о дополнительных ограничениях, принятых на заседании комитета по водным ресурсам в среду. Душевые кабины на пляжах департамента будут закрыты», — говорится в материале.

Также ужесточились и прошлые ограничения. Так, с 9 утра до 7 вечера запрещается поливать растения, если вода для этих целей берётся из Канал-де-Прованс. Несоблюдение мер может повлечь за собой штраф в размере 7,5 тысячи евро для компании и 1,5 для частных домохозяйств.