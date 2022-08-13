В столице Казахстана Нур-Султане состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Мастера артиллерийского огня», проводимого в рамках соревнований «Армейские международные игры – 2022».

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В церемонии приняли участие министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Яксилыков и его заместители, заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин, военные атташе, команды и представители СМИ.

Министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Яксилыков приветствовал гостей и поздравил команды с началом конкурса «Мастера артиллерийского огня», проводимого в рамках «Армейских международных игр» и пожелал им успехов.

Генерал-полковник Р.Яксилыков подчеркнул особую роль игр в становлении и развитии международного сотрудничества.

Затем был поднят флаг Армейских международных игр и команды, участвующие в соревнованиях, исполнили гимн Армейских международных игр.

После официальной части мероприятия для членов команд-участниц, делегаций и официальных лиц была представлена ​​концертная программа.

Отметим, что в конкурсе «Мастера артиллерийского огня», который продлится до 24 августа, принимают участие команды Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России, Армении, Таджикистана, Зимбабве, Венесуэлы и Кыргызстана.