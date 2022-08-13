В соответствии с планом двустороннего сотрудничества, подписанным между Азербайджаном и Турцией, в рамках проекта «Братская бригада» военнослужащие Азербайджанской Армии приняли участие в учениях, проведенных в Турции с целью обмена опытом.

Об этом информирует Минобороны Азербайджана.

В связи с завершением периода обучения состоялась торжественная церемония с участием командующего армейским корпусом ВС Турции генерал-лейтенанта Расима Ялдыза и других высокопоставленных офицеров.

Выступая на церемонии, генерал-лейтенант Р.Ялдыз подчеркнул, что наши военнослужащие служили примером в рамках проекта «Братская бригада», и выразил уверенность, что они применят знания и опыт, полученные в ходе обучения, для дальнейшего укрепления азербайджанской армии.

В завершение было сделано памятное фото.