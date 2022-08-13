Один из инициаторов и основателей террористических формирований «Л/ДНР» в Донецкой и Луганской областях Игорь Гиркин вынужден констатировать, что в полномасштабном вторжении Россия потерпела разгромное поражение. Хотя, по его словам, у «второй армии мира» есть и достижения спустя почти шесть месяцев нападения, однако их цена несоизмеримо выше для самой России.

Об этом полковник в отставке и военный преступник написал на своей странице в Telegram. Гиркин признал, что даже первоначально заявленные цели так называемой спецоперации, а именно «демилитаризация» Донбасса не увенчалась успехом.

«До 11 сентября ни освободить целиком территорию «ДНР», ни даже взять Славянск, скорее всего, не получится. Вопрос вскоре встанет так: «как имеющимися силами удержать уже занятое». Провал российской военной стратегии в Украине – «налицо», – считает аналитик.

По мнению Гиркина, на нынешнем этапе не представляется возможным даже сменять или отправлять в отставку «Фанерного маршала», как он называет министра обороны РФ Сергея Шойгу. Экс-главарь российских боевиков считает, что это только спасет от позорной славы горе-стратега.

«У меня теперь остаются только такие предложения: 1 – расстрелять все политбюро; 2 – перекрасить Кремль в жовто -блакитный цвет; 3 – начать реализовывать проверенную стратегию отступления до Москвы и Сталинграда, чтобы заморозить супостатов на подступах», – подытожил Гиркин (Стрелков).