У некоторых людей, переболевших коронавирусом, проблемы со вкусом и обонянием могут сохраняться довольно долго. Об этом рассказала заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Сложно сказать, восстановится ли окончательно вкус или обоняние у тех, кто испытывает проблемы с ними после перенесённого ковида», — пояснила профессор, слова которой приводит «Лайф».

Она уточнила, что есть случаи, когда стойкая потеря вкуса и запаха сохраняется на протяжении 2 лет.