Ограничения на въезд в страны Евросоюза граждан РФ будут эффективнее, если они будут утверждены на уровне сообщества. Такую позицию Вильнюса высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщило в субботу агентство BNS.

«Литва последовательно выступает за применение санкций к странам, использующим агрессивные действия, и придерживается позиции, что вводимые для них ограничения эффективнее, если действуют на уровне ЕС», — приводятся в сообщении его слова.

Так глава МИД откликнулся на вступающее 18 августа в силу решение Эстонии перестать впускать в страну россиян с выданными эстонскими консульскими учреждениями шенгенскими визами и аналогичные запретительные меры ряда других стран — членов ЕС.

«По оценкам наших инстанций, по своей сути решение Эстонии очень похоже на те ограничения, которые применяет Литва», — сказал он. Вильнюс одним из первых заявил, что в связи с событиями на Украине прекращает выдачу россиянам шенгенских виз. Это было сделано 24 февраля текущего года.