13 августа под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Центральном командном пункте проведено служебное совещание с участием заместителей министра, командующих войсками, начальников управлений, отделов и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи подключились командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Об этом Министерство обороны Азербайджана сообщает на своем официальном сайте.

Министр обороны довел до сведения участников совещания задачи, поставленные президентом, главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед Азербайджанской армией, а также требования и задачи по поддержанию боеготовности на высоком уровне.

В ходе встречи была проанализирована проведенная подразделениями Азербайджанской армии операция «Возмездие».

З.Гасанов дал указания о текущей оперативной обстановке на азербайджано-армянской государственной границе, а также на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Министр поставил перед чиновниками конкретные задачи по решению вопросов, возникающих в связи со сдачей в эксплуатацию построенной дороги для использования Лачинского коридора.

Министр поручил улучшить повседневную служебно-боевую деятельность войск, а также качество проводимых занятий и практических навыков военнослужащих в целях поддержания высокого уровня боевой готовности.

Говоря о дисциплине, морально-психологическом состоянии личного состава, министр отметил важность проведения воспитательных бесед о защите информационной безопасности, в том числе о недопустимости распространения служебной информации, военной и государственной тайны в социальных сетях. Министр поручил и впредь принимать решительные меры в отношении тех, кто грубо нарушает дисциплину и соответствующие приказы.