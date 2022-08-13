Азербайджанский газ по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) пойдет из Греции 1 октября. Об этом заявил министр энергетики Розен Христов после встречи президента Румена Радева с собственником и руководством строительной компании, строящей межсистемное газовое соединение с Грецией — Avax и подрядчика — ICGB, сообщают болгарские СМИ.

«Есть некоторая уверенность, что проект будет завершен и сдан в срок. Застройщик взял на себя все обязательства, что пуско-наладочные работы будут проведены в срок – 1 октября по трубе должны пройти товарные объемы газа», – подчеркнул министр энергетики.

По его словам, его беспокоит то, что застройщик не смог предоставить график выполнения абсолютно всех мероприятий. «Мы договорились, что в среду у нас будет встреча на объекте и там мне предоставят необходимый мне график — согласованный со строителем, субподрядчиками, если таковые имеются для указанных работ, и подрядчиком. График будет проверяться министерством энергетики и министерством регионального развития и благоустройства, после чего мы будем оперативно контролировать каждое мероприятие в соответствии с этим графиком».

Как отметил министр регионального развития и благоустройства Иван Шишков, если застройщик действительно будет работать в усиленном темпе — этот срок — до начала сентября — для завершения строительных работ, как утверждает компания Avax, скорее всего, может быть нормальным.

«На данный момент ведется интенсивная работа между Национальным управлением строительного надзора и надзорным органом, и документация завершена, чтобы прояснить вопрос с этапами, чтобы мы могли ввести IGB в эксплуатацию, — добавил он. — На сегодняшний день некоторые проблемные моменты начали проясняться».

Президент Румен Радев встретился с собственником и руководством строительной компании, строящей межсистемное газовое соединение с Грецией , и руководством проектной компании, заказавшей строительство.

На встрече приняли участие исполняющий обязанности премьер-министра Галаб Донев, исполняющий обязанности министра энергетики Розен Христов и исполняющий обязанности министра регионального развития и благоустройства Иван Шишков.

«Межсистемное газовое соединение — это не просто инфраструктурный проект, это объект с сильным региональным и геополитическим измерением. Этот проект необходим не только для углубления стратегического партнерства между нашими двумя странами, но и имеет большое значение для достижения реальной диверсификации поставок газа в Болгарию и страны Центральной и Восточной Европы, а также для обеспечения стабильного экономического развития нашего региона и реализации европейской политики по обеспечению независимости и безопасности поставок энергоносителей», — сказал Р.Радев.

«Завершение этого инфраструктурного и геополитического проекта в условиях острого мирового энергетического кризиса, ограниченности поставок, роста цен имеет для нашей страны особое значение», — подчеркнул президент.

Он заверил, что болгарская сторона готова к полному содействию для скорейшего ввода проекта в эксплуатацию. Р.Радев выразил надежду, что оставшиеся отделочные работы и строительно-монтажные работы, связанные с пожарной безопасностью и мероприятиями по безопасной эксплуатации объекта, будут завершены при полной мобилизации, как строителей, заказчика, так и при поддержке болгарского государство в лице правительства.

От имени строительной компании Avax они заверили, что с самого начала осознавали важность проекта и старались сделать все возможное для его успешного завершения: «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы объект был завершен и успешно введен в эксплуатацию».

Выяснилось, что застройщик планирует в течение августа завершить строительные работы максимально оперативно.

Исполнительный директор заказчика ICGB Теодора Георгиева сообщила, что проект находится на завершающей стадии: «Ожидаем, что участок будет передан нам застройщиком, готовый к эксплуатации, в соответствии со всеми требованиями болгарского законодательства. Основные мероприятия выполнены, но есть сопутствующие мероприятия, обязательные для легализации объекта».

Т.Георгиева уточнила, что в настоящее время они обсуждают с «Булгаргазом», когда именно возможно будет активировать точку Комотини для транспортировки азербайджанского газа.

Отметим, что IGB предусматривает транспортировку в Болгарию «голубого топлива», добытого в рамках II этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения «Шахдениз» в азербайджанском секторе Каспийского моря. Государственная компания Bulgargaz EAD подписала контракт с консорциумом «Шахдениз» на поставку 1 млрд кубометров газа с месторождения «Шахдениз-2». Азербайджанский природный газ сможет удовлетворить 25-30% потребностей Болгарии.

150 километров трубопровода общей протяженностью 182 километров пролегают через территорию Болгарии. Годовая пропускная способность трубопровода предполагается в объеме 3-5 млрд кубометров.