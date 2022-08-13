Прокуратура Хызынского района арестовала Амида Гафарова и Фамиля Зейналова, не подчинившихся требованиям сотрудников ГДП. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

Сообщается, что на участке трассы Хызы-Гилязи был замечен автомобиль марки «ВАЗ-21093» без государственных знаков. Находившиеся на службе сотрудники дорожной полиции велели водителю остановить машину. Последние так и сделали. Однако вместо того, чтобы подчиниться требованиям, водитель Гафаров и его приятель Зейналов оказали инспекторам полиции Аслану Рагимову и Мамеду Керимову сопротивление.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 315 (оказание сопротивления представителям власти) УК АР.