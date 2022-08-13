Несоблюдение мер безопасности на строительных площадках в очередной раз привело к летальному исходу. Прокуратура Наримановского района сообщила Minval.az о том, что 12 августа утром на строительной площадке, расположенной на улице М.Араза, от удара током погиб рабочий Агиль Алиев (1983 г.р.).

Районная прокуратура возбудила по факту уголовное дело по статье 222.3 (нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса АР.