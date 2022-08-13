Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден могут провести встречу в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре, сообщает газета Sabah.

«Переговоры о покупке Турцией F-16 у США ведутся уже некоторое время. Этот вопрос будет на столе в ходе возможной встречи Эрдогана и Байдена во время саммита ООН, который пройдет в Нью-Йорке в следующем месяце», — сообщил источник.

По информации СМИ, Турция требует от США скорее решить задачи по закупкам истребителей F-16 и просит Пентагон представить вопрос конгрессу. Газета уточняет, что «если используется этот метод, Конгресс должен утвердить вопрос в течение определенного периода времени».

Турция намерена приобрести у США 40 истребителей F-16 и модернизировать 80 самолетов, которые находятся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден заявлял, что рассчитывает заручиться санкцией конгресса на продажу Турции истребителей F-16.