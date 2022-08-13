Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова рассказала в интервью DW о российских заключенных, согласившихся воевать в Украине, о том, как их вербуют и сколько им платят.

По ее словам, на стороне России в войне с Украиной участвуют целые подразделения, состоящие из заключенных. По данным и сообщениям СМИ, связанная с Евгением Пригожиным частная военная компания рекрутирует на войну жестоких убийц и других опасных преступников, которым обещают сотни тысяч рублей месячного оклада и помилование через полгода службы. А в действительности заключенных обманывают при выплате зарплат, многие вообще не доживают до первых выплат — именно заключенных первыми бросают в бой.

С такими многочисленными жалобами заключенные и их родственники обращаются в фонд «Русь сидящая».

«Прошло уже больше месяца с тех пор, как (из колонии на войну. — Ред.) уехала первая группа заключенных и вступила в бой. Первый бой с участием заключенных был под Луганском 12 июля, и там был первый погибший. Бои продолжаются, люди гибнут, денег не выплачивают. У нас есть данные об одной выплате в 30 тысяч рублей и о второй выплате в 100 тысяч рублей. Никаких 200-400 тысяч нет. А люди воюют и посылают своих родственников воевать за деньги.

Начали массово гибнуть заключенные. И это уже не один, не два, не пять случаев. Гибнут подразделениями, что тоже совершенно понятно — они не обучены. Они в плохой физической форме. Откуда на зоне взяться хорошей физической форме? Многие из них не прошли армию. Они понятия не имеют, что делают в Украине», — рассказала она.

По ее словам, Евгений Пригожин лично объезжает многие зоны. Обещает посетить 2000 мест лишения свободы. Он разговаривает на их языке: начинает с того, что он сам судим, и у него идет уголовный кураж.

«На зону, на запрещенную режимную территорию, садится вертолет частной военной компании. Это уже небывалый случай. Из него выходят лощеные люди в форме, Пригожин со звездой Героя России. Они выгоняют всех тюремщиков, и тюремщики им подчиняются и разбегаются. Тогда заключенные понимают, что приехало очень большое начальство.

И они говорят заключенным: «Пацаны, вы отсюда выйдете только в деревянном ящике. А мы вам предлагаем деньги, славу, помилование, смыть кровь за преступления, деньги, свидания с родными. Жизнь начнется сначала. Вы — солдаты удачи!» А дальше идет набор слов про фашистов, Украину, Бандеру и восемь лет убийств детей Донбасса. Всегда одно и то же», — отметила Романова.

Не рекрутируют мужчин старше 55-60 лет. Если 55 лет и в хорошей физической форме, то нормально. Не подходят те, кто сидит с украинским паспортом. В основном не берут низшее тюремное сословие — осужденных за преступления против половой неприкосновенности и педофилию. Их не берут не потому, что жалеют украинцев, а потому, что с ними не будут воевать в одном окопе. Хотя Пригожин говорит, что в особых случаях могут и таких рассмотреть. Ну, и не берут увечных, нездоровых, отметила глава фонда.

«В среднем он рекрутирует 20 процентов от общего состава колонии. Давайте считать, что поток иссякнет в ближайшее время. У нас сейчас сидит 600 тысяч. Давайте посчитаем по минимуму — 10 процентов. 50-60 тысяч человек он навербует запросто. А вообще — сколько хотите. Поэтому очень важно об этом говорить. Чтобы до людей дошло в конце концов, что они творят. Из заключенных формируют отдельные подразделения ЧВК Вагнера. Из того, что мы уже слышали, известно, что они формируют подразделение численностью 40-42 человека. Им обещают, что они сами выберут себе командира и сами распределят между собой полномочия. Насколько я понимаю, «вагнеровцам» вообще все равно, кто из них кем будет, и они это не скрывают при вербовке. Просто они не называют вещи своими именами. Они говорят, что за дезертирство — расстрел на месте. Но мы уже знаем, что за ними идут настоящие заградотряды из числа бойцов ЧВК Вагнера», — рассказала Романова.

Она также добавила, что за все время, по ее подсчетам, завербованы 2500 заключенных.