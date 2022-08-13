Россия предупредила США о точках невозврата, после которых возможен разрыв дипотношений. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

Дипломату был задан вопрос о том, рассматривается ли возможность понижения дипотношений Москвы и Вашингтона. «Не хотелось бы вдаваться в гипотетические рассуждения о том, что возможно, а что нет в текущей турбулентной ситуации, когда западники во главе с США растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике», — отметил Дарчиев.

«В данном контексте упомяну обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной — спонсором терроризма». Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена», — подчеркнул глава департамента МИД.

В список спонсоров терроризма могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». Американская администрация обладает широкими полномочиями в плане введения санкций в отношении фигурантов перечня. Минфин США может принимать меры против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю со странами, находящимися в списке.

Внесение того или иного государства в перечень может иметь значительные последствия в плане введения дальнейших ограничительных мер. С 1979 года американская администрация добавила в свой список лишь незначительное число стран, причем речь шла о «государствах-изгоях, интересы США в которых ограничены», поясняла ранее газета The Washington Post. В настоящее время в перечне фигурируют Иран, КНДР, Куба и Сирия.

27 июля Сенат Конгресса США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма. В документе поводом для соответствующего решения называют события в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. С призывом внести Россию в список к Вашингтону ранее обратился Киев. 28 июля о намерении внести аналогичный документ на рассмотрение Палаты представителей заявила группа конгрессменов от обеих партий.