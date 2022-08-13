Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил в интервью газете Iltalehti, что Эстония и Финляндия договорились объединить свою береговую оборону после того, как Финляндия станет членом НАТО.

«Интеграция противоракетной обороны Финляндии и Эстонии позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей. Балтийское море с присоединением Финляндии и Швеции к НАТО станет внутренним морем альянса», — сказал Певкур. По его словам, дальность полета эстонских и финских ракет больше ширины Финского залива.

Министр отметил, что стороны договорились об этом 11 августа, когда Певкур встречался в Хельсинки с главой Минобороны Финляндии Антти Кайкконеном.