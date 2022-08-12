Россия должна безотлагательно вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией Украине. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter 12 августа.

«Запорожский объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Я поддерживаю призыв к демилитаризации территории, начиная с полного вывода российских войск, и призываю МАГАТЭ посетить ее. Россия должна немедленно вернуть полный контроль законному суверенному владельцу – Украине», – заявил дипломат.