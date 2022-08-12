Агенты ФБР обнаружили 11 комплектов секретных документов в поместье бывшего президента США Дональда Трампа, где проводился обыск. В частности, было найдено несколько материалов, помеченных грифом «Совершенно секретно», сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на опись.

Так, согласно документам, сотрудники бюро обнаружили три комплекта «секретных» документов, три — «конфиденциальных» и четыре — под грифом «совершенно секретно». Детали содержания материалов не приводятся. Кроме того, из дома экс-лидера США вывезли порядка 20 коробок, содержащих различные предметы, фотографии и рукописные записи. Также среди прочих изъятых вещей числится информация о «президенте Франции».