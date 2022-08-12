Учение и знания являются залогом развития каждого общества, одним из требований ислама. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии открытия крупнейшей в Турции университетской библиотеки в пятницу в Стамбуле.

Глава государства сообщил, что библиотека Стамбульского культурного университета с фондом в 1 млн печатных изданий рассчитана на одновременное предоставление услуг до 3 тыс. студентов.

Президент подчеркнул значимость развития библиотечного дела в Турции.

«Только за последние два десятилетия более 57 тыс. учебных заведений в Турции были оборудованы библиотеками, а число изданий в их фондах увеличилось втрое – до 70 млн экземпляров. До конца года этот показатель достигнет 100 млн», — отметил турецкий лидер.

Глава государства сообщил, что очередная крупная библиотека будет открыта в скором времени в стамбульском районе Рами.