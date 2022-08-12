«Когда мы начали строить новую Лачинскую дорогу, мы обратились к Армении через российскую сторону и сказали, — потому что я предполагал, что они будут увиливать — предложили, давайте мы и на вашей территории построим дорогу. Там всего 8-9 километров».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому телевидению 12 августа в поселке Басгал.

Глава государства напомнил, что Армения отказалась от этого предложения.

«Они отказались от этого. Они заявили, что нет, мы сами сделаем. И когда они начали делать?! Причем сказать начали нельзя, потому что они только начали готовить технико-экономическое обоснование. Мы еще тогда официальным письмом направили уведомление российской стороне. Мы направили уведомление о том, что мы завершаем дорогу 5 августа и просим их переместить посты миротворческого контингента со старой дороги на новую. И это естественно. Когда мы направили им это письмо, то, вероятно, с ним ознакомилась и армянская сторона, на следующий день Армения заявила о намерении начать готовить экономическое обоснование этой дороги и построить ее до конца 2023 года. То есть это фактически манипуляция. Это абсолютно несерьезный и неадекватный шаг.

Мы ответили — если это так, то 5 августа мы входим в Лачинский коридор, устанавливаем посты и посмотрим на ваши дальнейшие действия. После этого начался переполох, и живущие в Карабахе армяне обратились к нам с просьбой. Неоднократно просили дать им время до конца августа. И мы с этим согласились. Потому что сейчас не имеет большого значения, произойдет ли это 5 августа, 25-го, или 1 сентября. В то же время проживающие в Карабахе армяне обратились к нам с просьбой, чтобы Азербайджан построил 4 километра грунтовой дороги до точки соединения с границей Арменией. Поэтому мы согласились».