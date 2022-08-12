Первая леди Украины Елена Зеленская в интервью французскому телеканалу LCI назвала действия президента РФ Владимира Путина, развязавшего войну против Украины, антигуманными.

«Что для вас представляет Россия, Владимир Путин, потому что для многих русских он «защищает интерес. Другие говорят, что это национализм, другие что это форма фашизма. Как вы это обозначите?» – спросил у Зеленской журналист.

«Я бы назвала это антигуманизмом. Полное пренебрежение ценностью человеческой жизни во всех возможных проявлениях», – заявила жена президента Украины Владимира Зеленского.