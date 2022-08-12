В черногорском городе Цетине в пятницу днем ​​неизвестный открыл стрельбу по людям в спальном районе – есть погибшие и раненые. Об этом сообщают RTV Cetinje и Vijesti.

Отмечается, что инцидент произошел около 16:00 по местному времени – тогда мужчина вдруг открыл огонь по прохожим.

По данным RTCG, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 11 человек и еще шестеро получили ранения, в том числе дети – в это время в Цетине собрался молодежный лагерь.

Известно, что один из полицейских получил ранения в голову, а по меньшей мере два человека – пожилая женщина и мужчина – перевезены в клинический центр Черногории.

Нападающий погиб – либо в стрельбе с полицией, либо застрелился сам. По данным портала In4s, это – 34-летний местный житель Вучко Борилович. Причиной стрельбы стала, вероятно, семейная ссора.