В нынешней международной ситуации Турция представляется естественным — хотя и прагматичным — геополитическим союзником России. Мы должны исходить и действовать по принципу «враг моего врага — мой друг». Эрдоган давит на НАТО — хорошо! Эрдоган может заблокировать расширение НАТО — очень хорошо!

Реджеп Тайип Эрдоган гораздо порядочнее и честнее, чем лживые и продажные политиканы в ЕС и США.

«Братские христианские народы» сначала выдаивали Россию, паразитировали на ее ресурсах, а потом предали ее. Практически в полном составе. Та же Греция и Болгария — наглядный тому пример. А вот тюркский и мусульманский мир поддержал Россию.

Надо ускоренными темпами реализовывать все сочинские договоренности Путина и Эрдогана. Бытие определяет сознание — и точно также экономика определяет политику.

За российско-тюркский стратегический союз!

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.