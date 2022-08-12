Сегодня в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном нет карабахского вопроса. Такие попытки были, но я никогда не соглашался на это. При чем здесь Армения? Это наша внутреннее дело.

Об этом президент Ильхам Алиев заявил в интервью Азербайджанскому телевидению 12 августа в поселке Басгал.

«Сегодня ни о каком статусе за столом переговоров речи не идет. О чем это? О правах и безопасности проживающих в Карабахе армян. Я также сказал, что да, их права и безопасность будут обеспечены Азербайджанским государством. Я всегда делаю то, что говорю», — сказал глава государства, отметив, что все видели это во время строительства новой Лачинской дороги. — Потому что, когда мы начинали строить эту дорогу, российские миротворцы защищали наших строителей от местного населения или защищали их от нас, наших строителей. Не знаю, кого они от кого защищали, но они все равно были там. Через какое-то время они ушли».

Отметив, что за последние 6-7 месяцев на дороге не было ни одного российского миротворца, президент Ильхам Алиев сказал: «Наши строители контактировали с проживающими там в селах местными армянами, некоторые из них даже приезжали и помогали. Он выразил благодарность за то, что мы строим такую ​​качественную дорогу. В истории Армении, не говоря уже о Карабахе, не было такой качественной дороги. Дороги, которые они построили, сейчас рушатся, не прошло и года. Поэтому эти контакты уже идут, и это очень важно. Я тоже это приветствую. Контакты между людьми послужат долгосрочному миру.