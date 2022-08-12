Мы должны вернуться в Лачин, Забух, Сус. Я уже поручил Госкомитету связаться с жителями. Мы скоро вернем их в родные места.

Об этом президент Ильхам Алиев заявил 12 августа в интервью Азербайджанскому телевидению в поселке Басгал.

Заявив, что Азербайджан остается верным всем обязательствам, взятым на себя в рамках Заявления от 10 ноября 2020 года, отметив, что строительство новой дороги в обход Лачина и другие шаги были предприняты и рассмотрены на основе этих обязательств, глава государства сказал: «Армения просто по-прежнему занимается мятежом. И они должны понимать, что промедление не пойдет им на пользу. Если они думают, что через год-полтора что-то изменится в их пользу, то ошибаются. Что-то может измениться, но в нашу пользу. Потому что геополитическая ситуация в мире и в регионе очевидна. Не обязательно быть большим политиком, чтобы все это видели. Растущая мощь Азербайджана, как военная, экономическая, так и политическая мощь, фактическая изоляция Армении, если можно так сказать. Почему изоляция? Потому что они не правы. Они поступают неправильно. Они до сих пор не отказались от своих территориальных претензий к Азербайджану. Однако я сказал им прямо. Избегайте территориальных претензий. Если вы не остановитесь, то мы можем подать территориальную претензию к Армении».

Президент Ильхам Алиев также отметил, что власти Армении теряют способность влиять на проживающих в Карабахе армян. Это правда. Наоборот, азербайджанские власти усиливают свое влияние. Это реальность.