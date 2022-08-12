Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что территориальный компромисс с Россией — это выход Украины на границы 1991 года. Об этом он сказал в эфире DR Denmark.

По словам Резникова, Украине нужно стабилизировать фронт, чтобы Генштаб мог выбрать наиболее благоприятные способы и направления для контрнаступления.

«Контрнаступление нам необходимо для освобождения территорий, именно поэтому мы его анонсировали как факт. Наши люди и партнеры ждут активные действия, наши партнеры должны знать, что нам для активных действий нужно больше оружия. Наша главная цель — это освобождение всех временно оккупированных территорий в пределах 1991 года. Включительно с Херсоном, Мариуполем, Бердянском, Луганском, Донецком, и, конечно, Крымом», — заявил министр.

Он также отметил, что вопросы по «компромиссам» с Россией могут допускаться лишь тогда, когда Украина получит стабильную поддержку союзников и понимание архитектуры безопасности на годы вперед.

«Компромисс возможен только когда россияне выведут войска с территории Украины и будет обсуждаться вопрос соседства между странами после освобождения территорий. Они должны будут заплатить репарации за всю разрушенную инфраструктуру и всех убитых украинцев — за убийства, изнасилования, пытки и все преступления. Территориальный компромисс — это выход Украины на границы 1991 года», — подчеркнул Резников.