Армянская сторона в очередной раз прибегла к вооруженной провокации, в результате которой погиб один военнослужащий. Да упокоит Аллах его душу и души всех наших шехидов. Но все видели и должны знать, что кровь нашего шехида не осталась неотмщенной. Об этом в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью АзТВ в поселке Басгал.

«Мы незамедлительно провели операцию «Возмездие», отомстив за кровь нашего шехида, серьезно наказав противную сторону», — сказал президент.

Отметив, что операция «Возмездие», продолжавшаяся в течение нескольких часов, была мерой наказания, глава государства подчеркнул, что кровь азербайджанских шехидов дорого обошлась врагам, и они не должны забывать об этом: «Если они снова совершат подобную провокацию, ответ будет таким же. Никто не сможет помешать нам, никто не может остановить нас».

Президент также отметил, что мы можем в любое время проводить любые операции на нашей земле.

«Просто эффективность и краткосрочность операции «Возмездие» показывает, что у нас есть сила, в то же время мы не хотим новой войны. Потому что вторая Карабахская война показала нашу силу, и мы добились желаемого военным, а затем военно-политическим путем. Мы воплотим и другие наши мечты, когда придет время», – подчеркнул глава государства.

«Уверен, что Армения также знает, что мы знаем, когда что нужно делать, и делаем то, о чем говорим. Мы неоднократно предупреждали Армению, чтобы они не играли с огнем, вели себя хорошо, принимали новые реалии и не прибегали к военным провокациям», – добавил азербайджанский лидер.