Голландский производитель продуктов питания Kleer Delicatessen решил убрать слово «русский» из названия яичного салата. «Русский яичный салат» теперь можно будет найти в холодильниках под названием «Традиционный яичный салат», сообщает в пятницу газета De Telegraaf.

«Мы делаем это в связи с боевыми действиями между Россией и Украиной, — заявили изданию представители компании. — Салат изменит название, однако рецепт не поменяется, поэтому вкус останется таким же».

При этом в Kleer Delicatessen исключили возможность возвращения названия в ближайшее время. «Это необратимое изменение, — отметил производитель. — Нам пришлось заплатить за это цену. Мы выбросили 40 тыс. этикеток с названием «Русский яичный салат». Это обошлось нам в €6,5 тыс., но наши клиенты действительно признательны за данный шаг».

Компания поставляет продукцию в десять сетей супермаркетов, в том числе Aldi, Plus, Coop, Hoogvliet, Dirk и Spar.