Еврокомиссия (ЕК) решила ввести пошлины на поставки коррозионностойкой стали из России и Турции сроком на пять лет. Об этом сообщается на сайте организации.

После того, как антидемпинговое расследование, затрагивающее период с 1 января по 31 декабря 2020 года, завершилось, ЕК решила ввести пошлины на нержавеющую сталь из России и Турции.

Антидемпинговая пошлина на металл с «Магнитогорского металлургического комбината» была установлена на уровне 36,6%. Для «Новолипецкого металлургического комбината» она составила 10,3%, а для «Северстали» — 31,3%. Всех остальные комбинаты получили единую пошлину в размере 37,4%. Что же касаемо турецкого актива ММК (MMK Metalurji), то его пошлина составила 10,5%. Остальные турецкие производители стали получили от 2,4% до 11%.

Импорт нержавеющей стали из России и Турции в 2017 году вырос со 196 тыс. тонн до более чем 1 млн тонн. Соответственно доля этого металла на рынке выросла с 2,2% до 13,1%.