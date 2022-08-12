В январе-июле этого года в Азербайджане в сфере производства нефтепродуктов было произведено продукции на 2 167,3 млн. манатов, в годовом сравнении этот показатель снизился на 11,6%.

Как сообщили в Госкомстате, в январе-июле производство автомобильного бензина сократилось на 6,4%, производство дизельного топлива – на 26,2%, производство бензина, используемого в нефтехимической промышленности – на 31,6%, производство нефтяного кокса – на 36,8%, производство смазочных масел – на 37,8%.