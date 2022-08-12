Армянские болельщики и футбольное сообщество должны предотвратить инциденты, несовместимые со спортом и чреватые самыми серьезными последствиями для армянского футбола. Об этом говорится в сообщении, которые опубликовали у себя в Facebook Федерация футбола Армении и чемпион страны, клуб «Пюник».

Подобные инциденты были зафиксированы в ходе двух последних отборочных матчей Лиги чемпионов, которые «Пюник» проводил на Республиканском стадионе в Ереване. Десятки болельщиков, в основном подростков, выбегали на поле с плакатами с надписями политического содержания и вступали в перепалку с сотрудниками безопасности.

Последние не выполнили свои обязанности должным образом, поэтому Федерация футбола и клуб проводят с ними работу во избежание повторения подобных инцидентов в будущем. В то же время, даже при самой многочисленной и бдительной охране, предотвратить подобное сложно без всеобщей поддержки футбольного сообщества, болельщиков, а также прессы, говорится в заявлении.

«Каждый такой инцидент чреват штрафами для федерации и клуба, а если они будут повторяться, то Республиканский стадион (единственный в Армении, соответствующий европейским критериям) может быть дисквалифицирован. Тогда и сборная Армении, и клубы будут вынуждены проводить домашние матчи на нейтральных полях за рубежом», — предупреждают ФФА и клуб.

Накануне Ассоциация футбольных федераций Азербайджана обратилась в УЕФА в связи с провокацией армянских болельщиков в матче Лиги чемпионов между армянским «Пюником» и «Црвеной Звездой»: в начале второго тайма матча группа болельщиков выбежала на поле с провокационными плакатами «не сдадим Аговно», а в начале игры на одной из трибун болельщики развернули плакат «Карабах – это Армения, Косово – это Сербия».