В ежедневном отчете британской разведки, посвященном военному аэродрому Саки в Новофедоровке в Крыму, говорится, что в результате взрывов было уничтожено (или серьезно повреждено) не менее восьми самолетов.

Причина произошедшего на аэродроме, как отмечает ведомство, неясна, но кадры очевидцев свидетельствуют, что грибовидные облака с большой вероятностью возникли в результате взрывов до четырех открытых складов боеприпасов.

В результате взрывов, скорее всего, были уничтожены или серьезно повреждены не менее пяти самолетов Су-24 и трех самолетов Су-30, утверждает британская разведка. По данным ведомства, Саки использовался в основном как база для авиации Черноморского флота ВМФ России.

Восемь истребителей составляют не самую большую часть всего парка российских военных самолетов, но возможности морской авиации России «значительно деградировали», а взрывы на аэродроме, вероятно, побудят российских военных пересмотреть свое восприятие Крыма как безопасного тылового района, пишет британская разведка.

Ранее журналисты, изучившие спутниковые снимки, которые опубликовали компании Planet Labs и Maxar, оценили число уничтоженных на аэродроме самолетов в пределах от семи до девяти.