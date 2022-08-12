До начала нового учебного года осталось около месяца. В этом году введена новая школьная форма.

Начальник отдела продаж Бакинского швейного дома (БШД) Этибар Азимов отметил, что работы по пошиву школьных форм близятся к завершению, и к 16 августа эти формы поступят в продажу, передает Репорт.

По словам Э.Азимова, школьная форма изготавливается в Бакинском швейном доме в двух цветах (белое поло, синие брюки и юбка) и (синее поло, серые брюки, юбка):

«Школьная форма шьется из хлопчатобумажной ткани. Разница в ценах по сравнению с предыдущими годами будет ощутима. Наряду с Бакинским швейным домом, приобрести форму можно будет в сети супермаркетов Bravo».