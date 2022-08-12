Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественном открытии новой мечети в столице республики. Сооружение стало самой большой мечетью в Центральной Азии, об этом в пятницу сообщило казахстанское информационное агентство Казинформ.

«В эту священную пятницу мы открываем в нашей столице прекрасную мечеть. Это важное событие не только для нашей столицы, но и для всех наших жителей, мусульман», — сказал Назарбаев, слова которого приводит агентство.

Как отметил первый президент Казахстана, за годы независимости страны в столице было построено много новых сооружений. «С обретением независимости мы во всех регионах страны открываем мечети. Пусть Аллах услышит все молитвы, которые читаются в этих мечетях. За день до прекращения своих полномочий в марте 2019 года я заложил первый кирпичик мечети, со мной был нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев», — напомнил Назарбаев.

Отмечено, что мечеть станет самой большой в Казахстане и Центральной Азии. Высота ее главного купола составляет почти 90 м, а минареты возвышаются на высоте 130 м.