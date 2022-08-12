По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, служебно-боевая деятельность подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, организуется на высоком уровне. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана.

«Принимаются надлежащие меры по дальнейшему повышению боеспособности личного состава, несущего круглосуточную службу на территориях со сложным рельефом в суровых климатических условиях, и поддержание состояния боеготовности на высоком уровне.

Наши военнослужащие, несущие службу на уточненных боевых позициях, каждый миг готовы предотвратить любую провокацию», — заявили в оборонном ведомстве.