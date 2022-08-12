Власти Великобритании готовят план аварийного энергоснабжения на территории королевства на случай «худшего сценария» предстоящей зимой, в том числе речь идёт о возможности нормирования подачи электроэнергии потребителям. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Как прогнозируют эксперты, если зима будет холоднее обычного, то в случае нехватки газа на протяжении нескольких дней жители Британии столкнутся и с дефицитом электроэнергии. Это может вынудить власти прибегнуть к временным отключениям подачи электроэнергии.

Отмечается, что отключения могут затронуть промышленные предприятия и домохозяйства.