Представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк в эфире программы Onet Rano заявил, что с декабря Польша может столкнуться с дефицитом газа на уровне 40%. Его заявление приводит РИА Новости.

Он отметил, что в организации решили проверить, говорит ли правду польское правительство, когда заверяет, что газа в стране хватит на зиму.

Также он отметил, что если польская нефтегазовая компания PGNiG перед отопительным сезоном не заключит новые контракты, то недостающий газ Польша будет вынуждена закупать на бирже.